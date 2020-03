Dopo le proteste, ecco i tamponi. Nelle case di riposo dell'Ulss 3 e 4, arrivano i test di massa per personale e ospiti degli ospizi: ieri, operazioni alla Vittorio Allegri di Salzano, dove sono stati sottoposti a tampone tutti gli 86 ospiti, insieme ai 25 operatori della struttura. Stessa operazione per quanto riguarda l'Ipab Casson di Chioggia: il tampone di verifica è stato somministrato a 221 persone, 170 ospiti e 51 operatori della struttura. Qui, ieri, un ospite è risultato positivo al virus. Si tratta di una donna che, in seguito alla comparsa di alcuni sintomi era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia, dove è stata riscontrata, ieri mattina, la positività e, quindi, trasferita all'ospedale di Dolo. Nei prossimi giorni toccherà alle case di riposo Casa Nazareth di Zelarino, e alle strutture di Mira e Fiesso d'Artico. Per quanto riguarda il territorio dell'Ulss 4, accertamenti ieri al Monumento dei Caduti di San Donà e in quella di Ca' Savio. Novanta tamponi nella struttura di Cavallino-Treporti e circa 270 in quella di San Donà tra ospiti e personale. Nei giorni scorsi gli ospiti e il personale della residenza per Anziani Francescon, di Portogruaro, erano stati sottoposti al tampone per accertare l'eventuale presenza di contagi da coronavirus dopo le otto persone risultate positive.

