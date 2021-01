Nel giorno in cui si chiude la prima parte della campagna vaccinale nelle case di riposo - a breve partirà il secondo giro come da protocollo per il sieri Pfizer - torna a galla l'emergenza mai sopita nelle residenze per anziani. A cristallizzare la risalita dei contagi sono invece i numeri: nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima sono attualmente positivi al virus 357 ospiti, 22 dei quali ricoverati in ospedale. Il numero dei positivi rappresenta l'11,32% dei 2.959 anziani in casa di riposo. In risalita rispetto ai giorni precedenti anche il totale degli operatori contagiati: 162 su 3.551, cioè il 4,56%. Numeri che hanno già superato il picco di aprile e si stanno avvicinando all'emergenza totale di inizio dicembre. Una forte preoccupazione arriva soprattutto dai familiari degli ospiti visto anche il fatto che circa il 20 per cento dei dipendenti delle case di riposo del Veneziano ha deciso di non aderire alla campagna di immunizzazione. Sul punto in particolare è stata scritta una lettera da parte del comitato dei familiari della casa di riposo Anni Azzurri di Favaro che all'Ulss hanno chiesto conto di una situazione alla quale loro non riescono ad accedere.

