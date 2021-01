LE RSA

VENEZIA Cala il contagio anche tra gli anziani nelle case di riposo del Veneziano dopo i picchi toccati a inizio dicembre e la forte ripresa dei giorni scorsi, quando la pandemia era tornata ad essere uno scomodo coinquilino per chi vive nelle Rsa. Ma torna a salire il dato degli operatori positivi.

A ieri il dato percentuale raccontava del 10,32 per cento degli ospiti positivi al nemico invisibile il che, tradotto in numeri assoluti, vuol dire, nell'Ulss 3 Serenissima, 331 anziani contagiati - 26 dei quali ricoverati in ospedale - su una platea totale di 2.956 residenti nelle varie case di riposo. In leggera risalita invece gli operatori positivi, arrivati a 173 su 3.551, cioè il 4,87 per cento dell'intero numero di dipendenti.

Come detto la situazione è in forte calo anche rispetto allo scorso fine settimana quando erano positivi al virus 357 ospiti, 22 dei quali ricoverati in ospedale. Il numero dei positivi rappresentava l'11,32%. Sempre lo scorso fine settimana il totale degli operatori contagiati: 162 su 3.551, cioè il 4,56%.

Numeri che comunque sono superiori al picco che si era raggiunto in primavera (con oltre il 9 per cento degli ospiti contagiati) ma che si allontana dai dati di inizio dicembre, con i casi che avevano raddoppiato le positività della prima ondata. (n.mun.)

