LE RESIDENZE

BELLUNO Rimane alta l'attenzione contro i contagi nelle case di riposo del Bellunese anche se, purtroppo, i casi di nuove positività non mancano. Le strutture più colpite sono quelle di Auronzo di Cadore e di Limana.

IN PIANURA

Alla Maria Gaggia Lante di Cavarzano sono 14 gli ospiti (tutti dello stesso nucleo) che sono risultati positivi, dopo il primo caso della scorsa settimana. Sette i dipendenti positivi, uno di questi è negativizzato, ma non ha ancora ripreso servizio. Anche a Borgo Valbelluna la casa di riposo Mione, che si era salvata dalla prima ondata, ieri contava un operatore socio sanitario e un ospite positivi, un altro anziano sta aspettando l'esito del tampone. L'amministratore di Valbelluna Servizi, Paolo Battocchio riferisce che le case di riposo di Trichiana e di Mel sono covid-free e che «l'operatore e i due ospiti stanno bene», nonostante la positività. A Limana la situazione dei contagi non migliora: Gli ospiti positivi al coronavirus «sono una 50ina fa presente il vicesindaco, Edi Fontana - mentre gli operatori contagiati sono 28 (circa la metà del totale Ndr), 5 gli infermieri e una decina tra il personale amministrativo, l'impresa di pulizia e facenti altre funzioni». In totale in questi giorni sono decedute cinque persone, ma tutte avevano una cartella clinica pesante sul fronte delle patologie pregresse. L'azienda sanitaria ha sopperito con tre operatori e tre infermieri, mentre 3 operatori socio sanitari sono arrivate da Ponte nelle Alpi, dalla Casa del Sole. Lo conferma il presidente Daniele Galantin: «Vista la situazione che sta passando Limana ci sembra giusto contribuire come possiamo», ha dichiarato. Nel frattempo domenica si è registrato un altro decesso nella struttura di Ponte nelle Alpi, un anziano di 93 anni. All'interno della casa si contano ancora 16 ospiti contagiati.

IN CADORE E COMELICO

Cortina d'Ampezzo l'emergenza è rientrata e adesso la struttura sta aiutando le altre case di riposo, ospitando anziani. Da Auronzo di Cadore è il sindaco, Tatiana Pais Becher, a parlare: «La situazione della nostra Residenza per anziani è sempre molto critica: 58 ospiti positivi e 31 dipendenti contagiati, fortunatamente per la maggior parte asintomatici. 11 sono gli ospiti che attualmente si trovano nella residenza per anziani di Cortina D'Ampezzo e 10 quelli trasferiti nell'ospedale di comunità Covid di Auronzo. L'emergenza del personale non è ancora risolta, questa settimana si spera possano rientrare alcuni degli operatori che sono a casa poiché risultati positivi». Il sindaco si spende in un «ringraziamento accorato ai dipendenti che continuano a lavorare con turni massacranti in una situazione di stress fisico e psicologico». Da Santo Stefano di Cadore è Livio Olivotto dell'Unione montana a raccontare come: «Stiamo facendo tutti i test agli operatori e ad una fetta di ospiti. C'è ancora qualche positivo, poi sostituito. Tutto sommato la situazione non è male, sotto il profilo ospiti, qualcuno si sta cominciando a negativizzare prosegue Olivotto -, speriamo che con la prossima rilevazione ci siano risultati negativi. Un paio di persone sono state inviate all'ospedale comunità e un paio a Cortina».

ALPAGO

In Alpago, al Centro Servizi Socio Assistenziali sembra ci siano un paio di operatori positivi. «Non dovrebbe esserci nessun ospite, dalle notizie che ho spiega Umberto Soccal, sindaco di Alpago ma non sono sempre aggiornato. La casa di risposo sta reagendo molto meglio rispetto alla prima ondata, sicuramente anche per il fatto di essere stati dotati dei dispositivi di protezione».

Federica Fant

