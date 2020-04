CASE DI RIPOSO

Sono dodici, in totale, gli ospiti della casa di riposo di Chioggia deceduti dal 1. aprile ad oggi. Un numero che supera ampiamente i nove casi conosciuti fino a ieri ma che, in realtà, conta solo una vittima in più, perché gli altri due addendi di questa triste somma sono persone già conteggiate nel totale dei morti, ma che non si sapeva provenissero dal Centro servizi anziani Casson perché indicate, nei bollettini, con la residenza originaria. Come Rina Manfrin, deceduta il 17 aprile a Dolo, originaria di Piove di Sacco, ma ospite nell'istituto di Chioggia. Casi ancora diversi sono quelli che riguardano persone morte in casa di riposo senza passare negli ospedali per interventi di pronto soccorso, e riscontrati positivi in seguito, o per Covid 19 conclamato. Queste situazioni non rientrano nelle statistiche ufficiali ma diventano note solo quando qualche parente, rifiutando la ritualità dei numeri, racconta chi era il nonno o la nonna, cercando così di dargli la dignità di persona anche di fronte a una morte che intimorisce e appiattisce. E' successo così, ad esempio, per Letizia Boscolo Begio, morta sabato, a 81 anni, e che una parente ha voluto ricordare con un messaggio al blog Chioggiaazzurra. Letizia era ospite del Csa da tre anni e, dopo la positività riscontrata, si trovava in isolamento al nucleo Girasole. Ieri i pochi parenti più stretti hanno dato anche a lei l'estremo saluto. Sono almeno tre le donne decedute nella struttura per anziani, senza passare negli ospedali, ma non si tratta di trascuratezza. «Erano persone molto fragili a causa di patologie complesse dice il presidente del Csa, Giovanni Andrea Zennaro nessun anestesista si sarebbe preso la responsabilità di intubarle, quindi le abbiamo tenute qui, assistendole al meglio nei loro ultimi giorni». Di fronte a tante morti, però, è inevitabile che si cerchi di capire cosa non ha funzionato. Per i primi giorni della prossima settimana Zennaro concorderà con il presidente del Consiglio comunale la data di una commissione, richiesta dalle minoranze, per discutere del problema. Per ora si limita a dire che i dati epidemiologici stanno migliorando. «Alla data di lunedì dice dopo il secondo giro di tamponi agli ospiti e agli operatori, abbiamo 21 ospiti positivi, di cui 6 ricoverati in ospedale e 15 in struttura. Fino al giorno prima i ricoverati erano 7, ma uno è guarito ed è rientrato, ovviamente separato dai positivi. Gli operatori (dipendenti e della cooperativa) positivi sono, adesso, solo 11 e, anche grazie all'aiuto del personale proveniente dall'esterno, stiamo risolvendo anche questa carenza».

Intanto ieri a Portogruaro è stato registrato l'undicesimo decesso alla casa di riposo Francescon. Si tratta di Renata Pittoli, nata l'11 novembre del 1931 e residente a Cinto Caomaggiore. Ex operaia, era rimasta vedova di Giovanni Milanese nel 2002. Lascia la figlia Anna Maria, per molti anni docente al liiceo Marco Belli di Portogruaro, e due nipoti, Mirko e Michele Salvador. Anche Renata faceva parte del nucleo dei primi 8 infetti. La situazione alla Francescon resta critica ma tuttavia sotto controllo: «Fin dalla sera del 23 febbraio - spiega la presidente Sara Furlanetto - abbiamo applicato con rigore tutte le misure previste con l'obiettivo di tutelare anziani e operatori, misure modificate dal 5 marzo con la chiusura completa della struttura, limitando gli accessi ai soli lavoratori e, con restrizioni, ai fornitori. Sono stati allestiti gli spazi per l'isolamento degli anziani che avessero presentato sintomi sospetti e sono stati acquistati moltissimi dispositivi di protezione. Dal 20 marzo, è stata disposto il tampone per tutto il personale e per gli ospiti considerati contatti stretti dei primi 8 infetti. Il ritardo nella disponibilità dell'esito dei tamponi aggiunge Furlanetto - ha impedito la conoscenza della reale situazione e l'adozione immediata degli interventi: il virus si stava prepotentemente, ma silenziosamente, insinuando ma non c'erano gli strumenti di diagnosi per intercettarlo. Oggi la situazione resta molto critica ma la Residenza può contare su maggiori supporti: l'Unità speciale di continuità assistenziale garantisce presenza quotidiana e l'effettuazione di tamponi con restituzione veloce dell'esito». (D.Deg.) (T.Inf.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA