LA CRISI

VENEZIA Si va verso lo stato di agitazione nelle case di riposo private Anni Azzurri di Favaro e Quarto d'Altino e alla Sereni Orizzonti di Marcon. A causa del covid che ha portato morti, misure restrittive per i nuovi ingressi e una generale riduzione delle domande di ricovero, le strutture devono fare i conti con la conseguente diminuzione dei posti letti utilizzati e degli introiti (circa 110 euro al giorno a ospite, tra quota sanitaria e alberghiera) e con bilanci sempre più in difficoltà. Crisi che, inevitabilmente, si riflette sui lavoratori. A Favaro ci sono 93 posti letto occupati su 166, a Quarto 113 su 152. Già qualche giorno fa la Cgil aveva contestato l'attivazione della cassa integrazione per tutti i 178 dipendenti di Anni Azzurri, tramite Fondo d'integrazione salariale. Ora si aggiungono anche Cisl e Uil, ricompattando il fronte sindacale. «Chiediamo spiegano, all'unisono, Paolo Lubiato e Pietro Polo che la proprietà si faccia carico di anticipare la cassa integrazione e metta il 20% mancante per garantire lo stipendio mensile pieno a ciascun lavoratore. E chiediamo un confronto sulla riorganizzazione del lavoro e garanzie per l'erogazione dei servizi ai degenti. Siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione e, se servirà, in mancanza di risposte adeguate, allo sciopero». Come già la scorsa settimana di fronte alla presa di posizione della Cgil, anche stavolta la proprietà Kos Care preferisce non commentare. Intanto, a quanto pare, i guai nelle case di riposo private si stanno espandendo a macchia d'olio in provincia. Alla San Giorgio di Marcon, su 120 posti letto disponibili, la metà sarebbe inutilizzata. «Qui spesso il personale in servizio è addirittura inferiore ai minimi previsti in caso di sciopero! - denuncia Polo riferendo il fallimento del tentativo di raffreddamento della vertenza, nell'incontro in Prefettura -. A distanza di poche settimane dall'accreditamento, avvenuto il 2 febbraio, Sereni Orizzonti ha deciso di ridurre le ore di assistenza, di rimandare qualsiasi accordo con il sindacato e di fatto di non garantire neanche il minimo di assistenza». A quanto affermano i sindacati, non sono immuni da problemi la Sereni Orizzonti di Torre di Mosto (casa San Martino) e di Cinto Caomaggiore (San Sebastiano), la residenza I tigli della Coopselios di Meolo, la casa di riposo di Ca' Vio della Korian e, poi ancora, la Residenza Venezia dell'Orpea a Catene, Anni Sereni di Scorzé e Santa Maria del Rosario a Mestre di Italcliniche. «Purtroppo emerge con drammaticità la loro urgenza di contenere le perdite e i costi. Ora che sono in difficoltà, tirino fuori qualche soldo di quelli che hanno abbondantemente guadagnato negli anni d'oro. Alla Regione, alle Ulss e agli Istituti di controllo chiediamo che soprattutto in questi momenti siano vigili e controllino cosa avviene nelle varie realtà, perché non sarebbe capito e accettato un eventuale aiuto a queste società che non hanno come loro mission l'assistenza e la garanzia dei posti di lavoro, ma il profitto», l'accusa di Polo.

Anche Lubiato affonda il colpo: «Chiediamo alle proprietà risposte e garanzie. Lo stato di agitazione è dietro l'angolo e se necessario ci sarà anche lo sciopero. La questione, d'altronde, è più generale: la pandemia sia l'occasione per un ragionamento sulla funzione che le Rsa devono avere nella nostra regione e sulla riforma delle Ipab, sempre annunciata, ma di fatto mai partita. Le strutture pubbliche, in particolare, diventino sanitarie a tutti gli effetti».

Alvise Sperandio

