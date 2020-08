Case di riposo di nuovo in trincea. L'avvicinarsi dell'autunno aumenta le preoccupazioni legate al coronavirus. Sono tre gli aspetti che non fanno dormire sonni tranquilli. In primis l'aumento generale dei contagi: ieri nella Marca si è arrivati a 761 persone positive, oltre un terzo di tutto il Veneto. Allo stesso tempo bisogna gestire il rientro degli operatori dalle ferie, assicurandosi che non siano stati colpiti dal Covid-19. E poi c'è l'incognita della riapertura delle scuole. Molte persone che lavorano nelle case di riposo hanno figli piccoli. I gestori dei centri servizi stanno ragionando anche su questo nodo. L'imperativo è applicare alla lettera i protocolli di prevenzione ma la preoccupazione è tanta. L'ultimo focolaio è esploso nella casa di riposo Villa Tomasi di Spresiano dove ci sono 13 contagi: dieci anziani e tre operatori. E purtroppo c'è stato anche un decesso: ieri ha perso la vita una 95enne con patologie pregresse. «Abbiamo subito isolato gli ospiti positivi nel nucleo Covid, che era stato già predisposto -spiega Giuseppe Franceschetto, guida del gruppo Prealpina- di pari passo abbiamo bloccato i nuovi ingressi e sospeso le visite dei familiari». Iniziativa assunta anche da tutti altri hospice colpiti dai contagi.

Favaro alle pagine II e III

