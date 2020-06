IL BILANCIO

VENEZIA Crolla il numero dei malati di Covid-19 nelle case di riposo della provincia. Azienda Zero ieri ha diffuso il report regionale, suddiviso per le nove aziende sanitarie venete, relative ai contagi tra gli ospiti e gli operatori, calcolati al 2 giugno scorso. Certo, resta che nelle 31 strutture presenti sul territorio dell'Ulss 3 Serenissima, che ospitano in tutto 3.380 persone, purtroppo durante la pandemia, dal 20 febbraio, sono deceduti 90 anziani. Va detto, però, che se a metà aprile erano stati trovati 315 positivi, ora lo sono appena in 18, di cui 16 ricoverati in ospedale, nessuno in Terapia intensiva.

Significa che, a fianco della tragedia di chi è mancato a causa del Covid-19, molti che si trovano nella terza e nella quarta età e vivono nelle strutture protette, sono riusciti a venirne fuori: o erano sintomatici e sono guariti in senso proprio oppure, se rimasti asintomatici, comunque si sono negativizzati. Un dato particolarmente significativo che in un certo senso riflette la buona fibra di molti anziani che, nonostante gli anni avanzati, hanno sconfitto il maledetto virus.

Il report evidenzia che dei 3.380 ospiti, 1.182 sono stati sottoposti al test sierologico rapido e tutti hanno effettuato il tampone. Accertamenti, ovviamente, che hanno interessato anche il personale dipendente e non dipendente all'opera nelle strutture a stretto contatto con gli anziani. Tutti i 3.551 operatori hanno fatto il tampone e 1.160 anche il test rapido. I positivi, ad oggi, sono appena 2. Percentuali, dunque, più che positive. Il report dà la situazione anche dell'Ulss 4 del Veneto orientale che insiste sul territorio provinciale. In questo caso l'azienda dispone di 14 case di riposo con 1.144 ospiti totali. I test sierologici effettuati sono stati 2.176, i tamponi 3.125. Ad oggi gli ospiti positivi sono 19, ma nessuno è ricoverato in ospedale. I deceduti dall'inizio dell'emergenza sono stati, invece, 11. Quanto agli operatori, in totale 1.116, i test rapidi sono stati 1.950, i tamponi 2.529: sono positivi solo in 3. In Veneto la situazione più critica viene registrata nelle Ulss 7 Pedemontana con, rispettivamente, 445 ospiti positivi su 3.809 e 205 operatori positivi su 3.264.

Nel frattempo, in provincia l'altro ieri, ma registrato ieri, c'è stato un altro decesso avvenuto all'ospedale di Dolo. Al momento i ricoverati sono 23: 7 sempre a Dolo e 16 all'ospedale Villa Salus sul Terraglio, tutti in area non critica. Il bilancio complessivo dice che i casi attualmente positivi sono 127, i deceduti (in ospedale e non) 288, i negativizzayi 2.251, in isolamento domiciliare 330. Dal cluster veneziano, che calcola 2.666 positivi al tampone, ieri un caso è stato riclassificato, assegnato a Treviso.

