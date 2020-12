CASE DI RIPOSO

BELLUNO Con i primi ospiti vaccinati, nelle case di riposo di Belluno ed Arsiè, si apre un nuovo capitolo per le rsa. Il giro di boa per le residenze, che hanno pagato il prezzo più alto di questa pandemia. In alcuni centri servizi ci sono ancora positivi, ma la situazione sta rientrando. Si va, finalmente, verso la normalizzazione.

Purtroppo, però, anche ieri si è registrato un decesso. Se ne contano sette, dalla vigilia di Natale, nelle case di riposo bellunesi. Dati che si evincono incrociando i report di Azienda zero con i decessi ospedalieri, comunicati dall'Usl e il totale provinciale. L'atmosfera a Longarone è in miglioramento, rispetto a quella di due settimane fa. «La situazione direi che è sempre in continuo miglioramento», fa sapere il dottor Ali Chreyha, anche vicensindaco di Longarone. «Gli ospiti che si stanno negativizzando sono sempre di più, mentre anche per quanto riguarda i contagi tra gli operatori socio sanitari il peggio è passato e suppongo che, entro una settimana, tutti si negativizzeranno». Anche a Sedico ci sono buone notizie: dei cinque ospiti con Covid, ora se ne contano solo tre. «La struttura è riuscita ad arginare i contagiati in un nucleo e non si è allargato il focolaio», spiega soddisfatto il sindaco di Sedico, Stefano Deon. Anche a Taibon agordino il focolaio che aveva preoccupato decine di famiglie è in rientro, stando a quanto riferito dal direttore del distretto. Ma non si può certo abbassare la guardia, tutti sono ancora molto cauti. Sempre ottimisti anche dalla Valbelluna servizi, srl che gestisce le case di riposo di Trichiana, Mel e Lentiai: tutte Covid free ora, anche la Mione che aveva avuto alcune settimane fa - alcuni casi di contagi. Nel Feltrino la situazione va normalizzandosi sia a Quero, che purtroppo ha registrato parecchi decessi nelle scorse settimane e anche alla Brandalise di Feltre, che contava decine di positivi. I numeri del contagio in Ser.S.A., dati dalla pagina social della casa di riposo di Belluno: 14 residenti attualmente positivi e 6 operatori. Il conteggio dei decessi purtroppo conta 15 residenti che erano risultati positivi, più un ulteriore decesso avvenuto in ospedale.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA