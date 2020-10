RETE ANZIANI

PORDENONE La situazione nelle case di riposo del territorio in cui il virus ha fatto scoppiare i focolai continua a essere difficile. Complessivamente tra i centri per anziani di San Quirino e di Cavasso Nuovo (ieri l'esito dei tamponi sui circa 70 addetti, 8 sono risultati infetti) i casi di ospiti positivi sono sessanta. A questi vanno aggiunti i dieci ospiti di Casa Serena di Pordenone (dove il focolaio è stato spento la settimana scorsa e la situazione è sotto controllo) che sono ricoverati nella Rsa-Covid dell'ospedale di Sacile. Reparto sacilese che complessivamente ospita diciotto pazienti con positività al coronoavirus. E proprio per cercare di gestire la situazione anche nel coso in cui il numero di positività dovesse aumentare si sta studiando l'ipotesi di riaprire il nucleo-Covid nell'area isolata proprio della Casa Serena di Pordenone.

CARENZA DI POSTI

Una operazione che consentirebbe di liberare una decina di posti nella Rsa sacilese (sui 18 posti ieri ve n'erano 15 di occupati) a disposizione nel caso in cui le due case di riposo di San Quirino e di Cavasso Nuovo dovessero avere necessità per il trasferimento di pazienti con necessità di cure intermedie e non in una condizione da richiedere il ricovero ospedaliero. Una decina di posti in questo momento di forte emergenza sul fronte degli anziani sono certo preziosi. Ma sarebbero comunque insufficienti rispetto ai numeri che si stanno manifestando. Ed è anche per questo motivo che il sindaco di Cavasso Nuovo, Silvano Romanin, con altri colleghi sindaci della pedemontana (dove ci sono altre case di riposo, Sequals, Maniago e Spilimbergo) ha avanzato l'istanza all'Azienda sanitaria e alla Regione di valutare la possibilità di riattivare qualche spazio - ora in disuso - o nell'ospedale maniaghese o in quello spilimberghese al fine di fare fronte all'eventuale aggravarsi dell'emergenza. Anche se in realtà la linea - seguita anche nella fase più acuta della prima ondata - è quella di mantenere gli anziani ospiti positivi all'interno delle strutture utilizzando i piani che prevedono la realizzazione delle area-Covid isolate e protette dal resto della struttura. Intanto sul fronte degli operatori a Cavasso Nuovo si sono realizzati gli alloggi con sette posti letto (in collaborazione con la locale Protezione civile) con ingresso separato in un'ala isolata dello stabile per gli addetti che preferiscono non rientrare in famiglia dopo i turni di lavoro.

I DATI

Intanto ieri si è registrato un deciso calo nei contagi a fronte di un aumentato numero di tamponi. In regione sono stati rilevati 241 nuovi contagi (4.422 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19. A perdere la vita un anziano di 82 anni, residente a Pordenone e deceduto nell'ospedale cittadino. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 8.736, di cui: 2.880 a Trieste, 3.205 a Udine, 1.691 a Pordenone e 885 a Gorizia, alle quali si aggiungono 75 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 3.480. Salgono a 31 i pazienti in cura in terapia intensiva (a Pordenone due i pazienti di circa 50 anni) e a 139 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 378, con la seguente suddivisione territoriale: 203 a Trieste, 85 a Udine, 79 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 4.878, i clinicamente guariti 35 e le persone in isolamento 3.275. Tra i contagi da registrare anche un caso (di origine esterna) nella sede della FriulAdria di Cordenons: la filiale è rimasta chiusa due giorni per sanificazione e riaprirà oggi. Da registrare poi nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale le positività di un un infermiere e un medico.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA