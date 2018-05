Case ai veneziani Le associazioni dalla parte di Ca' Farsetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASE PER I VENEZIANIVENEZIA Plauso generale a Ca' Farsetti dalle associazioni per la decisione di rendere assegnabili i 168 alloggi di proprietà comunale attualmente sfitti entro il 2020. La delibera di Giunta, esaminata a breve dal Consiglio comunale, è di quelle che sembrano mettere d'accordo tutti. Anche se i soggetti interpellati ammettono che si tratta solo di un primo passo, comunque nella direzione giusta. GRUPPO 25 APRILEPer Marco Gasparinetti del Gruppo 25 Aprile, quando un'amministrazione comunale fa qualcosa di buono, come in...