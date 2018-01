«Casaleggio, illeciti sui dati: vìola la privacy degli iscritti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Voto elettronico tracciabile, indiscutibile obsolescenza tecnica, informative per il trattamento dei dati lacunose, amministratori di sistema presi da società esterne presentati come tecnici e che in realtà dovrebbero essere designati come meri responsabili del trattamento dati dei siti M5S, dentro i quali hanno fatto fatica a navigare anche gli ispettori dell'Autorità della privacy. E poi ancora: password deboli, registrate in chiaro e inferiori agli otto caratteri, mancata richiesta del consenso dell'interessato per finalità...