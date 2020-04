IL PIANO

PORDENONE Un nucleo Covid nell'ex Centro diurno di Casa Serena per lo scenario A, quello in cui dovessero verificarsi fino a 18 pazienti asintomatici o paucisintomatici. Per lo scenario B, con oltre 18 casi, un programma di assistenza e cura da definire con l'Asfo, con l'uso esclusivo e protetto di intere aree delle case di riposo. L'Asp Umberto I si attiva per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e, oltre a tutte le misure di sicurezza attivate finora, ha approvato un Piano di limitazione della diffusione dell'infezione da attivare nel caso si riscontrassero casi di positività nella Casa per anziani di piazza della Motta e Casa Serena.

NESSUN CONTAGIO

Benché non si siano registrati casi di positività, si spiega nel documento, «i dati epidemiologici attuali e la situazione in altre strutture protette del territorio regionale e limitrofo non possono far escludere la possibilità che si possano registrare casi positivi o di isolamento precauzionale anche all'interno delle stesse». Il Piano istituisce un team per la gestione dell'emergenza guidato dal direttore generale Giovanni Di Prima, di fatto già attivo. Da allora sono numerose le disposizioni attivate. Vanno dalla chiusura dei Centri diurni semiresidenziali all'obbligo della mascherina chirurgica in caso di impossibilità di mantenere un metro di distanza dalle altre persone (sempre in caso di raffreddamento); dall'apertura sette giorni su sette delle portinerie al divieto di accesso a volontari, tirocinanti, borse lavoro, lavori socialmente utili e così via; dal divieto di accesso agli operatori influenzati (temperatura superiore a 37,5 gradi) allo sfalsamento dei posti in sala da pranzo per gli operatori. E poi ancora la sospensione di tutti i nuovi ingressi di ospiti, l'aumento della frequenza delle pulizie nei luoghi comuni, il mantenimento delle relazioni con i familiari tramite telefonate, videochiamate e l'uso della stanza del colloquio protetta, la gestione dei ricoveri ospedalieri tramite apposite disposizioni, la predisposizione di 30 postazioni con dispenser di sapone gel e l'attivazione di quattro gruppi WhatsApp del personale per comunicazioni in tempo reale.

SCENARIO A

Fino a un massimo di 18 casi asintomatici o con pochi sintomi (per i casi più gravi è previsto il ricovero) è predisposta l'attivazione di un nucleo dedicato nei locali dell'ex Centro diurno di Casa Serena. Gli ospiti risultati positivi dovranno essere trasferiti al più presto nel nucleo Covid per limitare il rischio di contagio. Il nucleo potrà ospitare fino ad un massimo di 18 persone e sarà gestito da un'équipe che non potrà avere per tutto il tempo di attivazione del nucleo in argomento - e per i 14 giorni successivi alla sua chiusura - nessun contatto con le altre residenze protette aziendali. L'équipe titolare sarà composta da cinque operatori socio-sanitari e tre infermieri, selezionati su un bacino di operatori che volontariamente intendono aderire all'iniziativa. Oltre all'équipe titolare, verrà individuato anche un numero adeguato di riserve e sostituti. Terminato l'orario di lavoro, il personale potrà uscire dal nucleo Covid e rientrare a domicilio, ma l'Asp metterà anche a disposizione quattro appartamenti, con due posti letto ciascuno, nel Centro sociale di Torre per il riposo notturno e il vitto.

SCENARIO B

Se i casi dovessero essere superiori a 18, si dovrà definire con il Dipartimento di prevenzione dell'Asfo un programma di assistenza e cura delle persone positive che preveda l'utilizzo esclusivo e protetto di intere aree delle case di riposo (nuclei, piani, palestra della Casa per anziani). Le modalità verranno definite in funzione del numero dei casi registrati. Le aree interessate non dovranno avere alcun contatto con le altre aree non contagiate delle strutture. Il personale della struttura potrà essere integrato da personale sanitario e assistenziale messo a disposizione dalle autorità territoriali.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA