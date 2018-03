CASA LEGA TREVISO «Un gesto positivo, che aspettavo da tempo». Mario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASA LEGATREVISO «Un gesto positivo, che aspettavo da tempo». Mario Conte, candidato sindaco della Lega e del centrodestra, può tirare un sospiro di sollievo. Con l'appoggio di Giancarlo Gentilini, che dopo mesi di braccio di ferro ha deciso di accettare la sua candidatura, si chiude un cerchio. Conte per mesi ha fatto orecchie da mercante facendo finta di non sentire le critiche che gli arrivavano dalla sponda gentiliniana, adesso può finalmente dare una forma definitiva alla sua coalizione. Ha anche telefonato allo Sceriffo per...