Casa Italia è un crocevia di incontri, nel centro di Cortina. In queste due settimane dei Mondiali di sci alpino, malgrado le limitazioni dettate dalla pandemia Covid-19, si susseguono occasioni di lavoro dei vertici dello sport. La conferma viene da Vito Cozzoli, a capo di Sport e salute: «Casa Italia a Cortina è la dimostrazione che il Comitato olimpico nazionale e Sport e Salute possono, se vogliono, dare un grande contributo allo sport italiano». Cozzoli lo ha dichiarato proprio all'inaugurazione congiunta degli spazi di Casa Italia, a margine della presentazione della nuova collaborazione fra Internazionali e Reale Mutua. Ha quindi concluso: «Penso che insieme al Coni possiamo fare un lavoro straordinario, poiché abbiamo ambiti di attività differenti». A Cortina sono esposte grandi fotografie delle Olimpiadi 56, dopo 65 anni da quell'evento, che contribuì alla rinascita dell'Italia dopo la guerra. Le immagini sono nella grande struttura che accoglie gli ospiti, a Rumerlo. Il commissario di governo Valerio Toniolo commenta: «Ci è sembrato naturale collegare questi due momenti così strategici per l'Italia, entrambi di rinascita e di ripartenza». Valerio Giacobbi, amministratore di Fondazione Cortina 2021, aggiunge: «Queste foto in bianco e nero, così cariche di storia e di passate emozioni, sono un arricchimento prezioso per questi Mondiali e danno un senso di continuità al rapporto fra Cortina, lo sport e lo sci». Una continuità che proseguirà, poiché nel 2026 ci saranno di nuovo le Olimpiadi invernali. Valerio Toniolo avanza un auspicio: «Siamo riusciti a dare vita a questi Mondiali grazie al forte lavoro di squadra, all'incontro fra pubblico e privato. Servono da esempio: l'Italia vince quando fa sistema, quando riesce a far parlare e lavorare insieme vari soggetti, istituzionali e non». M.Dib.

