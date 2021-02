CASA DI RIPOSO

MIRANO Completate martedì le vaccinazioni all'Ipab Luigi Mariutto, ma la prudenza detta i tempi della riapertura: visite ancora sigillate o comunque a distanza nella casa di riposo Miranese. Anche perché l'istituto si trova a fare i conti in questi giorni con due nuovi casi tra gli ospiti, contagiati nonostante siano stati sottoposti al vaccino. La direzione tuttavia non tira conclusioni affrettate: potrebbe trattarsi di contagi avvenuti tra la somministrazione della prima dose e il richiamo, forse anche trattarsi di falsi positivi e in ogni caso l'efficacia del vaccino andrà testata nel tempo. Per questo non ci sarà nessuna apertura sul fronte visite, a quasi un anno di distanza dallo stop agli accessi per i parenti. I protocolli di sicurezza insomma non cambiano, almeno finché non arriverà il segnale dall'Ulss, alle cui indicazioni l'Ipab si è finora sempre attenuto. Lavora dunque a pieno ritmo, e sarà così anche per le prossime settimane, la Stanza degli abbracci, il modulo predisposto per consentire il contatto tra ospiti e famigliari: si incontrano in una specie di sacca, all'interno della quale è collocata una parete trasparente con due manicotti chiusi nella parte terminale ed è proprio attraverso queste maniche che visitatore e anziano possono abbracciarsi in totale sicurezza. Il progetto è iniziato in forma sperimentale lo scorso 13 gennaio e proseguirà fino a quando i livelli di protezione all'interno della struttura non saranno massimi. L'alternativa sono le videochiamate, che al Mariutto proseguono secondo un calendario ben definito. Finora la situazione pare sotto controllo, anche se l'emergenza non è ancora superata. Il direttore generale Franco Iurlaro snocciola i dati: La campagna vaccinale - spiega - si è completata coinvolgendo una platea di 140 lavoratori su 195 candidabili e 105 ospiti su 110 candidabili. Vi sarà però a breve una seconda chiamata nella quale contiamo di recuperare potenzialmente ulteriori 70 lavoratori e 60 ospiti, grazie all'allargamento delle maglie nella platea dei candidabili, in cui entreranno alcuni soggetti che nella prima chiamata non potevano essere vaccinati perché non ancora negativizzati o per problemi vari di salute. E si spera di recuperare anche alcuni di coloro che hanno rifiutato il vaccino in questa prima fase: sono 5 gli ospiti che non hanno voluto sottoporsi alla vaccinazione (il 4,55% del totale), mentre tra gli operatori il 28,21% ha rifiutato il siero. Parte di loro hanno manifestato l'intenzione di aggiungersi alla platea dei vaccinati, accettando la profilassi in seconda battuta o grazie alla formazione interna.

Il bollettino giornaliero diffuso ieri dall'istituto parla di 5 operatori ancora positivi, in isolamento al proprio domicilio e altrettanti sono gli ospiti, di cui due appunto positivi dopo il vaccino. Un caso che non preoccupa l'istituto: sono asintomatici, potrebbero anche essere falsi positivi oppure essersi contagiati precedentemente al richiamo e non essersi palesati perché ancora in incubazione. Più preoccupati appaiono i sindacati, per i quali la situazione, in questi termini, è tutt'altro che tranquilla e sotto controllo. Abbiamo affrontato fin dalla prima ondata, la situazione emergenziale osservando il Piano di sanità pubblica vagliato dall'Ulss 3 e sotto la loro supervisione - conclude Iurlaro -. Lo scenario può dirsi completo, ma soprattutto non autoreferenziale, dati i controlli esterni.

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA