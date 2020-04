IL CASO

BORGO VALBELLUNA Una Commissione ad hoc per stare vicini alle Case di riposo del Comune e un Consiglio di amministrazione di tre persone, al posto di un amministratore unico: ecco la formula che propone la minoranza per dirigere la Valbelluna Servizi srl, che amministrerà le tre case di riposo di Borgo Valbelluna. Un'idea che il consigliere de Il tuo Borgo, Dario Dal Magro lancia al sindaco Stefano Cesa proprio durante l'emergenza dell'epidemia da Covid-19, che sta mettendo alla prova anche il territorio degli ex comuni di Trichiana, Mel e Lentiai. Solo nella struttura di Mel i decessi dopo il contagio sono saliti a quota 6. Una situazione che sta diventando sempre più critica e potrebbe raggiungere gli altri focolai negli ospizi di Pedavena, dove alla Padre Kolbe si sono contate ormai 3 vittime e decine di contagi e in Alpago, dove nella struttura di Puos e di Santa Croce ci sono state nelle scorse settimane alcune morti.

LA LETTERA

A Borgo Valbelluna interviene la minoranza. «Gentile sindaco, le scrivo in merito all'emergenza Covid 19 che purtroppo ha coinvolto le nostre Case di Riposo esordisce Dal Magro -. È il momento dell'unità e dell'impegno di tutti per aiutare i nostri anziani, quelli che il dottor Begher con parole commoventi definisce la generazione che ha visto la guerra, ha le mani indurite dai calli, i visi segnati da rughe profonde. La generazione che ha permesso il boom economico di cui godiamo». È il momento di «solidarizzare ed essere vicini al personale che opera fra difficoltà prosegue il consigliere -, ed ai parenti degli ospiti che da mesi non possono più accarezzare i loro cari nemmeno per l'ultimo saluto. È il momento di ringraziare tutte le persone che in qualsiasi modo hanno fatto donazioni di vario genere alle nostre case di riposo. Però è anche il momento della chiarezza e di dare risposte precise ai familiari ed alla cittadinanza».

LA QUESTIONE DATI

Dario Dal Magro, infatti, specifica come non «si tratta di fare allarmismo, ma di dire con onestà qual è la situazione reale. Visto che i dati vengono inviati giornalmente all'Usl, è corretto che siano resi accessibili a tutti ed in particolare ai familiari. È opportuno, inoltre, elencare in modo dettagliato con date precise quali sono state le procedure seguite anche ammettendo eventuali mancati accorgimenti (tutti sappiamo e comprendiamo che ci troviamo di fronte ad una situazione eccezionale). Il personale va inoltre tenuto unito e non diviso accusando pochi operatori di aver tenuto un comportamento poco etico ed irresponsabile». Per il consigliere de Il tuo Borgo è utile coinvolgere le forze sindacali e si mette a disposizione, così come dichiarato anche durante l'ultimo Consiglio comunale.

LA PROPOSTA

«Invito l'amministrazione ad istituire una commissione consiliare che segua le tre case di riposo ed i servizi sociali chiede Dal Magro - . E visti gli eventi, è opportuno che l'amministrazione valuti attentamente, come già proposto, di far gestire la Valbelluna Servizi Srl, non ad un Amministratore Unico, ma ad un consiglio di amministrazione di tre persone, che potrebbero seguire da vicino le tre realtà. Più teste, più idee, e più condivisione. Auspicando di poter discutere questi temi in occasione del prossimo consiglio fra le comunicazioni, porgo cordiali saluti».

