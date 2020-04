ONDATA DI DECESSI

CHIOGGIA L'ondata di decessi che ha colpito gli istituti per anziani non ha risparmiato Chioggia e, anzi, ha fatto dell'istituto Felice Federico Casson uno dei focolai del territorio clodiense. Sulle 22 persone, infatti, che l'epidemia ha falciato, fino ad ora, nell'ambito comunale, 7 erano ospiti della casa di riposo (una delle quali, Argentina Carnieletto, è morta senza arrivare in ospedale) e altrettanti erano residenti nella sola frazione di Valli.

Uno dei deceduti, però, è in comune tra i due luoghi, nel senso che risiedeva a Valli ma era entrato in casa di risposo da meno di un mese, per cui potrebbe aver contratto il virus nell'una o nell'altra occasione. E se il termine focolaio, che indica il verificarsi di molti casi in poco tempo, potrebbe non essere del tutto aderente alla situazione di Valli, che fa data dall'8 marzo (con il decesso di Fiorello Bertaggia) a ieri (con la morte dell'ex calciatore Eros Seda), esso è molto più calzante per il centro anziani, dove lo stesso numero di morti si è registrato in soli 15 giorni, dal primo di aprile, su una popolazione residente di 175 ospiti, tra i quali sono risultati positivi in 29, e di 109 addetti, fra i quali si contano 25 positivi.

OPERATORI CONTAGIATI

Ma non basta. Il Csa, al momento, non dispone di ben 53 lavoratori, tra Oss e infermieri, perché ai 25 positivi vanno sommati 15 dipendenti che hanno chiesto l'applicazione della legge 104, per assistere congiunti o familiari e altri 13, cosiddetti lavoratori fragili con sintomatologie pregresse. Per correre ai ripari l'istituto ha chiesto e ottenuto l'aiuto dell'Ulss e di altri enti, come l'Ipab di Cavarzere, che hanno inviato una decina di operatori in tutto. Da oggi o domani, poi, potrebbero cominciare a rientrare parte dei 25 che, dopo la quarantena, effettueranno un secondo tampone con esito, sperabilmente, negativo. L'interrogativo su come si sia giunti a questo punto agita anche il mondo politico. In particolare il consigliere Beniamino Boscolo aveva riferito di informazioni, avute da lavoratori della casa di riposo che volevano restare anonimi per paura di possibili conseguenze, circa la mancanza di dispositivi i protezione e un ritardo nell'isolamento dei contagiati. Ieri sera, il presidente del cda del centro servizi anziani, Giovanni Zennaro, ha replicato nel merito. «Dopo il primo esito positivo, il 28 marzo, di un tampone su un ospite eseguito al pronto soccorso di Chioggia il giorno 29 è stato avviato un test di screening a tutto il personale e a tutti gli ospiti del Csa conclusosi il 31. Il medico coordinatore ha disposto che gli ospiti positivi (o sintomatici) fossero isolati in appositi nuclei per limitare la promiscuità, cosa fatta con la supervisione del Sisp. E' stata verificata la quantità e la tipologia dei Dpi in giacenza richiedendone, e ottenendone, altri all'Ulss3, dal 3 aprile, con cadenza settimanale. Infine, per quanto riguarda la gestione degli ospiti deambulanti, si è rivista la terapia farmacologica per una miglior gestione in struttura. In particolare, il secondo piano del Girasole che contiene la maggior parte degli ospiti deambulanti e con gravi disturbi del comportamento, ha solo una paziente positiva - totalmente isolata - mentre gli altri ospiti dello stesso piano risultano negativi. Ciò a riprova dell'efficacia delle misure di protezione in atto». Zennaro, poi, si rammarica che alcuni consiglieri abbiano polemizzato senza aver richiesto lùa documentazione. E aggiunge che «lanciare accuse senza fondamento in questo periodo critico ha come unica conseguenza quella di complicare ancora di più il lavoro di dirigenza ed operatori, già molto provati dalla difficile situazione, e di aumentare la preoccupazione per i parenti degli ospiti. Sarebbe, invece, un bel gesto se qualche politico si attivasse per raccogliere i fondi per i nostri nonni ricoverati nella struttura».

