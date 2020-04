IL CONTAGIO

PORDENONE Un'altra vitttima del coronavirus nella Casa di riposo di Castions di Zoppola, uno dei focolai grandi dell'intera regione, sottoposta a indagini da parte della Procura di Pordenon, mentre sale di nuovo, seppur leggermente, il numero dei contagiati in provincia.

CASA DI RIPOSO

Mario Durigon, 91 anni, originario di Orcenico inferiore, è la diciassettesima vittima della pandemia della struttura per anziani zoppolana (la 60° in provincia). L'anziano non era in ospedale, ma nella zona rossa della Casa dove altri sei ospiti sono risultati positivi al Covid 19 dopo i tamponi che sono stati effettuati sabato. Ciò significa che il contagio è ripartito dopo giorni di quiete. Tre anziani che erano positivi sono invece risultati negativi al primo tampone; ora si attende il secondo per avere la conferma. Al momento, dunque, gli ospiti positivi nella Casa di riposo di Castions sono 38, mentre 10 sono in ospedale.

I NUMERI IN PROVINCIA

Sale seppur di poco, la curva dei contagiati in provincia di Pordenone, dove due persone sono risultate positive al Covid 19, portando così il numero totale a 328. Gli ospedalizzati sono 40, uno in più rispetto a sabato, e i positivi in isolamento 287, anche in questo caso più 1 rispetto a sabato. Infine il dato positivo dei guariti: sono 236, vale a dire 6 in più rispetto a sabato.

IN REGIONE

I casi accertati positivi al Coronavirus nell'intero Friuli Venezia Giulia sono 2.917, con un incremento di 14 unità rispetto a sabato. I totalmente guariti sono 1.257, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 148. Si registra un decesso in più rispetto a sabato, che porta a 264 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (136 casi); seguono Udine (67), Pordenone (57) e Gorizia (4).

Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.181 infettati; seguono Udine con 938, Pordenone con 621 e Gorizia con 175.

A questi si sommano 2 persone non residenti in regione. Sono 13 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 129 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.106.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA