STRUTTURE PER ANZIANI

MIRA Quarto decesso per Covid-19 tra gli anziani della residenza Adele Zara di Mira: ieri mattina è mancata una donna di 98 anni di Vigonovo, Giuseppina Dittadi, che risultava tra gli ospiti contagiati nella casa di riposo e che per l'aggravarsi delle sue condizioni era stata ricoverata all'ospedale di Dolo, dove purtroppo non ce l'ha fatta. E l'esito dei tamponi delinea un quadro preoccupante: 29 ospiti e 11 operatori sanitari sono risultati positivi al coronavirus.

GRANDE PREOCCUPAZIONE

Alla struttura di Mira Porte, che ospita un centinaio di anziani, sono giorni di tensione e preoccupazione, soprattutto dopo l'esito dei 190 tamponi effettuati la scorsa settimana su ospiti e personale, a seguito dei due primi ricoveri per coronavirus all'ospedale di Dolo di persone provenienti dalla residenza. «La situazione è pesante, non lo nascondo afferma il presidente della cooperativa socioculturale Paolo Dalla Bella che gestisce la struttura dopo la vicenda di quello che per noi è stato il paziente zero ci aspettavamo dei contagi ma non così tanti. Siamo rimasti stupiti. Per noi in questo momento è fondamentale garantire gli standard di accoglienza degli ospiti, quindi offrire continuità assistenziale, medica e sanitaria. La struttura dispone di una buona equipe e abbiamo chiamato a supporto anche una decina di operatori da un'altra cooperativa».

L'ESITO DEI TAMPONI

Il quadro all'interno della Adele Zara emerso dai 190 tamponi effettuati su ospiti e pazienti registra 29 anziani positivi al Covid-19, tutti in buone condizioni: qualcuno ha solo un po' di febbre, altri invece sono considerati asintomatici, 4 ospiti sono in isolamento in attesa dell'esito dei test. Tirano un sospiro di sollievo invece altri 73 ospiti, risultati negativi al tampone. Attualmente all'ospedale di Dolo sono ricoverati per Covid altri 3 ospiti della struttura. Tra il personale dell'Adele Zara 10 operatori e 1 infermiere risultano positivi e 6 sono in isolamento preventivo. «Stiamo costantemente informando i famigliari dei nostri ospiti afferma Dalla Bella : domenica gli ispettori dell'Ulss 3 sono venuti nella struttura di Mira Porte per monitorare la situazione, verificare il rispetto delle prescrizioni e supportarci nell'applicazione delle regole. Abbiamo riorganizzato la struttura isolando il reparto Covid da una parte dalle altre tre aree, con pazienti negativi, e dall'area che ospita i quattro anziani in isolamento. Usiamo ogni misura di sicurezza: camici e guanti usa e getta, cuffie, visiere e mascherine, e abbiamo chiesto il supporto di 10 operatori provenienti da un'altra cooperativa per garantire gli standard qualitativi e la necessaria sicurezza a tutti gli ospiti, nessuno escluso».

La situazione nella Adela Zara resta comunque preoccupante. Il decesso di Giuseppina Dittadi, conosciuta a Vigonovo anche perché vedova di Mario Piva che per molti anni fu vigile urbano, come si diceva è il quarto caso proveniente dalla struttura: prima di lei era mancato Giuseppe Marangon, 79 anni di Mira, il cosiddetto paziente uno, che che era rientrato, senza essere stato sottoposto a tampone, nella struttura di Mira dopo essere stato ricoverato nell'ospedale di Dolo dal 27 febbraio al 9 marzo, e avrebbe in pochi giorni contagiato pazienti e operatori. «Quando Marangon è rientrato alla Adele Zara lo abbiamo messo in isolamento per quattro giorni e sottoposto a tampone ha spiegato il presidente - Il primo test non ha dato esito e per qualche giorno è tornato nella sua stanza ma il secondo tampone, a distanza di qualche giorno, è risultato invece positivo. Poi l'uomo è stato nuovamente ricoverato a Dolo». Dopo Marangon, sempre al nosocomio di Dolo sono deceduti nei giorni scorsi Liliana Marchi, 93 anni di Marghera, e Iolanda Maria Incognito, 86 anni, di Mestre.

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA