L'EMERGENZA

ALPAGO «Al momento mi sembra ottimistico pensare che la Casa di Riposo possa riaprire entro un mese». Il giorno dopo l'alluvione che ha costretto a far evacuare i 76 ospiti, tutti non autosufficienti e Covid-free, della casa di Riposo di Puos, in Comune di Alpago, Maria Elena Merella, la direttrice della struttura, i suoi collaboratori ed i referenti politici e tecnici dell'Unione Montana che è proprietaria della struttura, stanno ancora verificando i danni e intanto si mantengono in contatto con le diverse residenze sparse nella provincia in cui da domenica sono stati alloggiati gli ospiti della Casa.

I DANNI

«Stiamo lavorando al cronoprogramma degli interventi spiega la direttrice e un mese forse non basterà per portare a termine tutto quello di cui c'è bisogno. Oltre al danneggiamento degli impianti termico ed elettrico, si sono stati infatti anche danni strutturali al pavimento e agli ascensori». I tempi di ripristino e di riapertura della Casa sono confermati anche dal presidente dell'Unione Montana e sindaco di Tambre, Oscar Facchin: «Sì, stiamo verificando i danni. Ma prima di un mese non credo sia possibile pensare di riaprire». Ieri, senza luce e riscaldamento, al buio e al freddo, la Merella ed i suoi collaboratori sono rimasti nella Casa di fino a pomeriggio inoltrato, cioè fino a quando la luce naturale ha permesso di vederci e il freddo non si è fatto insopportabile.

LA STORIA

Nella notte fra sabato e domenica la direttrice c'era arrivata poco dopo le 3, allertata da chi nella struttura stava lavorando. Ed è stata una vera avventura: «Sono riuscita ad arrivare con la mia macchina sino alla piazza davanti alla chiesa racconta e ho travato un fiume in piena: la mia automobile è stata riempita per metà dall'acqua e mi hanno soccorso i vigili del fuoco. Sono stati loro ad accompagnarmi qui, con i loro mezzi».

GLI ANZIANI

Intanto tutti 76 i pazienti che fra la mattina ed il pomeriggio di domenica sono stati evacuati e destinati ad altre sedi residenziali della provincia stanno bene. «Siamo in contatto con tutte le strutture ospitanti, anche per dare indicazioni circa le patologie degli anziani conferma Merella e sia a Ponte nelle Alpi, sia a Pieve di Cadore abbiamo inviato come supporto personale della nostra Casa sia come Oss sia come infermieri; abbiamo sentito anche l'Ospedale di Feltre e la Casa di Riposo di Santa Croce: non ci sono problemi». Situazione sotto controllo anche per quanto riguarda il Covid: gli anziani che sono stati costretti a fare il tampone perché entravano in ospedale o perché era previsto il tampone di richiamo, sono risultati tutti negativi. Questa la sistemazione che il 118 ha trovato per i residenti della Casa di Puos: 4 anziani nella struttura di Santa Croce del Lago, 12 in quella di Ponte nelle Alpi, 40 alla Marmarole, residenza di Pieve di Cadore; i casi clinicamente più difficili sono stati destinati all'Ospedale di Pieve di Cadore (2) e di Feltre (14); 5 hanno fatto ritorno temporaneo nelle loro famiglie. In soccorso alle necessità resesi evidenti sin dalla notte di domenica, a Puos sono arrivate ambulanze non solo dalla Provincia di Belluno, ma anche da quelle di Treviso e Venezia: 35 i mezzi impegnati, due istituzionali, gli altri di associazioni di volontariato e anche mezzi della Protezione Civile. Da Venezia, in particolare, sono salite macchine idrovore e autopompe che sono intervenute in più di un una situazione, soprattutto dove si erano allagati i piani interrati e seminterrati, proprio come accaduto nella struttura residenziale, inondata dall'acqua e dal fango per l'esondazione del torrente Valda che a sua volta ha gonfiato e fatto straripare il Tesa Vecchio.

Giovanni Santin

