UDINE Nell'ottobre del 2021, Casa Cavazzini ospiterà la prima grande mostra che unirà il patrimonio artistico in possesso di Palazzo D'Aronco, relativo alla fine dell'Ottocento e al Novecento, con grandi opere in prestito. L'obiettivo è quello di attirare tra i 60 e i 120 mila visitatori. Per farlo, l'amministrazione si affiderà all'esperienza di don Alessio Geretti e del Comitato di San Floriano, fautori del successo di Illegio. Lo ha spiegato ieri in commissione Cultura l'assessore Fabrizio Cigolot: «Vogliamo che questa grande mostra ha detto -, sia collegata al patrimonio storico, artistico e antropologico della nostra città, che ci sia consonanza tra ambiente e proposta culturale. Il Comitato di San Floriano, nella sua esperienza, ha sviluppato proprio questi temi. Entro settembre dovremo individuare il soggetto attuatore, preparare il progetto della mostra e definire il piano finanziario, anche per cercare poi il supporto di aziende ed enti pubblici».

«Le aspettative su questo tipo d'iniziative sono tante ha commentato l'assessore al Turismo, Maurizio Franz -, non solo per i potenziali turisti, ma anche per le categorie economiche. Quella dell'ottobre 2021 sarà una grande proposta. E abbiamo progetti ancora più ambiziosi per gli anni successivi». La Galleria d'arte moderna e contemporanea, infatti, dovrebbe essere pronta entro la primavera del prossimo anno. «Sarà sistemata dal punto di vista della sicurezza, dalla climatizzazione e dell'illuminazione ha garantito il vicesindaco Loris Michelini - e verrà realizzato un ascensore per spostare le opere. L'investimento è di 1,2 milioni di euro. Allo stato attuale è in corso la progettazione definitiva. Ipotizzando che la gara per i lavori sia fatta entro il 2020, dovremo eseguire l'intervento nei primi due o tre mesi del prossimo anno».

Michelini, però, ha fatto il punto della situazione anche sulle altre sedi museali oggetto di sistemazione. Tra queste c'è il Museo di Storia naturale all'ex Macello, che sarà completato entro la fine del 2021, o al massimo per l'inizio del 2022. «A novembre dovrebbe partire l'intervento sulla palazzina dell'ex custode, nel frattempo è in corso di sistemazione il parcheggio - ha spiegato -. È iniziato quello per la riqualificazione di altri 5 edifici, che diventeranno sale espositive, mentre è in corso la progettazione definitiva per gli altri 5. Resta fuori l'ex Croce Rossa: stiamo valutando se inserirlo nel prossimo bilancio, abbiamo stimato un costo di oltre 3 milioni di euro». Buone notizie per la Biblioteca Joppi, che dovrebbe essere pronta entro dicembre, mentre l'idea dell'ascensore in vicolo Sottomonte è in aggiornamento per vedere se, con le nuove norme, costerà più dei 400 mila euro preventivati.

La commissione di ieri ha ascoltato anche i lavoratori del mondo dello spettacolo, raccogliendo le loro preoccupazioni date prima dal blocco e ora da una riduzione degli eventi (si stima che su 2000 professionisti in Fvg, riusciranno a lavorare in 400). I consiglieri puntano a farsene portavoce in Regione e Parlamento, con un documento condiviso. Nel cartello di Udinestate, inoltre, sarà inserito uno spettacolo organizzato proprio da alcuni professionisti, allo scopo di raccogliere fondi per i colleghi a reddito zero. A preoccupare consiglieri e Comune è poi la situazione dei dipendenti della cooperativa Sistema Museo che gestisce i servizi dei Civici Musei. La Filmcams Cgil ha sollevato la questione di una riduzione degli stipendi da gennaio in seguito al cambio di contratto di riferimento (da quello del turismo a quello dei multiservizi: una scelta, come spiegato da Francesca Maria Battazzi della cooperativa, deliberata dai soci per essere competitivi sul mercato). Nel capitolato di gara del Comune, tuttavia, era esplicitamente previsto che il personale dovesse mantenere gli emolumenti percepiti al momento del subentro. Cigolot ha quindi spiegato che gli uffici stanno approfondendo la questione.

