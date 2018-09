Cartello di 5 comuni: rivogliono i soldi pagati per le linee

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BARUFFAPADOVA Sono due i pareri legali, prodotti da due diversi studi di avvocati, a sostenere che il pagamento annuo per il trasporto pubblico di collegamento con la città di Padova non era dovuto da parte dei comuni della cintura, perché già ricompreso fra i costi dei servizi minimi a carico della Regione Veneto. Come peraltro disciplinato dal Decreto legislativo 422 del 1997 e dalle legge delle Regione Veneto 25 del 1998.A fare totale chiarezza è stata proprio la Regione rispondendo, ancora lo scorso dicembre, al comune di Rubano il...