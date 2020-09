CARROCCIO

JESOLO «E' un risultato che riconosce il grande lavoro del nostro Governatore e della sua squadra». Dal quartier generale allestito al Republic Sport Village, Francesco Calzavara, esponente di spicco della Lista Zaia, sottolinea senza giri di parole il successo di preferenze raccolto dalla lista personale del presidente. Un consenso che vale il triplo dei voti raccolti dalla formazione di partito. Anche nel Sandonatese, come ribadisce l'ex sindaco di Jesolo, consigliere regionale uscente e con molta probabilità confermato, nemmeno a dirlo proprio della Lista Zaia. «Vale la pena sottolineare ribadisce Calzavara che anche nella nostra zona si è verificata la situazione avvenuta in tutta la Regione, con un ottimo risultato raggiunto proprio dalla Lista Zaia. E' accaduto quello che era stato paventato alla vigilia del voto: i veneti hanno voluto riconoscere il merito del lavoro svolto dal nostro presidente in questi cinque anni». Insomma, un voto alla persona. Ma il fatto che la Lista Zaia abbia preso tre volte tanto la Lega, per l'ex sindaco jesolano non rappresenta un problema negli equilibri del Carroccio. «Va chiarito un punto fondamentale sottolinea Calzavara i componenti della Lista Zaia sono tutti iscritti alla Lega. Stiamo quindi parlando una vittoria di tutti e di un risultato che è fin troppo chiaro, non ci sono dubbi. Per lo stesso motivo non esistono dualismi, ma due gruppi che lavorano assieme e in perfetta sinergia per il bene del Veneto e dei veneti. Credo che questo ormai sia un concetto evidente a tutti, tra l'altro ampiamente dimostrato in questi ultimi 5 anni, quando in consiglio regionale è stato deciso di tenere in piedi i due gruppi. Non vedo alcun problema per il futuro, anzi solo maggiori possibilità per raggiungere i vari obiettivi».

VINTA LA SFIDA A TRE

Calzavara può dirsi inoltre soddisfatto per il suo risultato personale e le 1.850 preferenze raccolte solo a Jesolo. «Mi limito a dire che a Jesolo il risultato è stato molto positivo - commenta anche perché la competizione non era facile, visto che proprio a Jesolo c'erano tre candidati del centrodestra che sostenevano tutti lo stesso governatore, è stata una bella competizione». Una sfida a tre nella quale Calzavara si è piazzato al primo posto, davanti a Lucas Pavanetto di Fratelli d'Italia, che ha raccolto 1.400 preferenze, e a Otello Bergamo, assessore all'Urbanistica, fermo a quota 900. Anche per loro rimane da verificare il risultato negli altri comuni, anche se l'ingresso a Ferro Fini è tutto da decifrare. Decisamente più sereno, su questo fronte, Calzavara, che però fino a tarda sera ha invocato cautela in attesa di tutti i risultati.

FATTORE FORCOLIN

Da verificare quanto ha influito nel risultato l'assenza di Gianluca Forcolin, escluso dalla liste. «A Jesolo non credo conclude Calzavara perché i bacini di riferimento sono differenti, qualcosa può essere cambiato negli altri comuni, non a caso rispetto a 5 anni ho fatto campagna anche fuori Jesolo, soprattutto nell'ultimo periodo. Sarà interessante analizzare il dato complessivo».

Giuseppe Babbo

