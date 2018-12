«Carroccio in imbarazzo, delude i ceti produttivi Flat tax? Un ologramma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una manovra in cui è «sparito il centrodestra», da cui emerge una preoccupante «idea di Paese», che non rispetta la Costituzione e ostile a chi fa impresa. Per questo, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, è convinta ci sia un certo «nervosismo» nella Lega, addirittura «imbarazzo» in Matteo Salvini.Presidente, perché a differenza di Pd e Leu avete partecipato al voto?«Abbiamo voluto votare e bocciare una manovra che noi definiamo contro, contro le famiglie, le imprese, i pensionati e il terzo settore. È una...