Carpaccio, il pittore che Cipriani ha portato in cucina

Chissà se Giuseppe Cipriani poteva immaginare, in quel lontano 1950, che dando al suo piatto di carne cruda tagliata in fette sottili il nome di un pittore veneziano del Cinquecento (e accompagnando la pietanza a una bevanda battezzata col nome di un altro pittore rinascimentale) avrebbe cambiato per sempre la semantica della gastronomia e, in fondo, della pittura. Perché se oggi Carpaccio è inteso dalla stragrande maggioranza delle persone come un piatto gustoso, forse non tutti sanno con certezza che il nome è preso direttamente da quello di Vittore Carpaccio, talentuosissimo pittore attivo a Venezia tra la fine del Quattrocento e i primi 25 anni del secolo successivo.

La cosa è doppiamente curiosa perché in realtà, assieme alla provenienza della sua famiglia tutt'ora nebulosa Carpaccio non era nemmeno il vero nome dell'artista, che scelse di firmare le sue opere con le forme latine Carpathius e Carpatio portando invece con tutta probabilità il cognome di Scarpazza o Scarpazo, ovvero quello di una famiglia stanziata a Mazzorbo già nel XIII secolo e trasferitasi successivamente all'Anzolo Raffaele. Di lui non si conosce nemmeno la data esatta della nascita, avvenuta tra il 1455 e il 1465; di sicuro era figlio di un mercante di pelli, Pietro (nome che diede anche a uno dei suoi figli) e altrettanto sicuramente compare nel testamento di un suo zio frate, Zuane Scarpazza, che lo designa erede subentrante in caso di litigio tra i beneficiari.

