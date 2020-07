Caro signor sindaco,

desidero innanzitutto esprimere tutta la nostra comprensione e solidarietà per la difficile e sofferta decisione della sua amministrazione che ha dovuto cancellare il clou della Festa del Redentore costituito dallo spettacolo pirotecnico.

ma nel contempo, la ringrazio per aver preservato l'aspetto religioso della festa nonché la tradizione veneziana delle regate e quindi di tutto lo spirito veneziano di questa ricorrenza amatissima dalla nostra cittadinanza.

Comprendiamo anche la sofferenza e l'estremo disagio che avrà provato in conferenza stampa nel dover comunicare tale sospensione a pochissimi giorni dall'apertura della solennità.

Come lei ben sa la gran parte delle attività della città, chiuse dal 12 novembre, con l'Aqua Granda, attendevano con speranza proprio la Festa del Redentore quale momento di riapertura. Faticosa riapertura, resa possibile anche grazie al sollecito ristoro, ricevuto grazie al suo diretto impegno, dei danni patiti.

Ciò premesso, la scrivente associazione, al fine di garantire comunque un intrattenimento sostitutivo allo spettacolo pirotecnico, propone l'istituzione di un fondo Salva Redentore, costituito con le risorse destinate originariamente ai Foghi e, se necessario, ulteriormente incrementabile se necessario e secondo le possibilità.

Si tratterebbe di una misura per rimborsare agli esercenti almeno alcune delle spese da sostenere per realizzare il citato intrattenimento, quali, per esempio Siae, artisti, noleggio service audio video, eccetera. E' necessario altresì dare l'opportunità ad ogni attività di organizzare spettacoli, nel pieno rispetto dei regolamenti, senza burocrazia e solo con una semplice comunicazione telematica. Ogni intrattenimento ovviamente si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19.

Auspichiamo, signor sindaco, che l'amministrazione possa accogliere questa nostra proposta dettata dalla volontà di portare un concreto contributo in questo difficile momento per garantire comunque alla città la riuscita alla sua festa più amata.

Elio Dazzo

Presidente Aepe

