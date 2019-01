CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Nordio La decisione del sindaco Orlando di non applicare il decreto sicurezza sull'iscrizione dei migranti nel registro dei residenti, si colloca in quel filone di matrice sofoclea , già inaugurato dal sindaco di Riace, per il quale quando una legge confligge con le proprie idee è cosa buona e giusta violarne la lettera e lo spirito. Naturalmente Sofocle non c'entra nulla, perché Antigone, l'eroina che antepone le norme della sua coscienza a quelle vigenti, non solo si trova davanti un tiranno, ma accetta le conseguenze fatali della...