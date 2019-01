Carnevale, palco ridotto e un piano anti ingorghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA KERMESSEVENEZIA Sarà una kermesse sempre più diffusa sul territorio il Carnevale di Venezia 2019. Da sabato 16 febbraio a martedì 5 marzo la città si animerà con migliaia di iniziative in tutto il territorio comunale. Anche quest'anno il via sarà dato il 16 e 17 febbraio nel cuore del sestiere di Cannaregio, con uno spettacolo di musica, luci e scenografie galleggianti il sabato sera, oltre alla tradizionale Festa Veneziana sull'acqua della domenica con il corteo acqueo preceduto dalla regata delle Colombine in Rio di Cannaregio. Per...