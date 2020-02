LE POLEMICHE

MESTRE «Non si potevano evacuare 60 mila persone in pochi minuti» ha risposto ieri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro alle critiche diffuse nei social.

Preso di mira, questa volta, il Carnevale, e anche le feste connesse come quella nell'ex palestra della Scuola Grande della Misericordia, di proprietà di Brugnaro, che sabato sera è stata dedicata alla Carnival Rhapsody - Provocation, Redemption, Miracle: secondo i post e alcuni siti, vista l'emergenza sanitaria, il primo cittadino avrebbe dovuto interrompere tutto già sabato sera quando venne diffuso il decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e del governatore del Veneto Luca Zaia, in modo da impedire i raggruppamenti di domenica, specie in piazza San Marco e dintorni. Il decreto, che ha efficacia per 14 giorni anche se la durata iniziale è stata fissata al primo marzo, impone una lunga serie di restrizioni in tutta la regione, tra le quali la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

Invece la domenica pomeriggio il campione di sci Kristian Ghedina si è lanciato in volo dal campanile di San Marco, e migliaia di persone in maschera hanno girato tranquillamente l'intero giorno per la città, quando già dal mattino si era saputo di due contagiati anche a Venezia, ricoverati all'ospedale civile San Giovanni e Paolo.

L'organizzazione del Carnevale di Venezia poco dopo le cinque del pomeriggio di domenica ha annunciato che, dopo 16 giorni di programmazione, gli eventi pubblici terminano oggi alle ore 24.00, con due giorni di anticipo in accordo con tutte le Autorità competenti. E da lunedì, in effetti, la città storica si è svuotata anticipando così l'altro vuoto di ieri, per il martedì grasso che è stato praticamente totale anche in terraferma.

«Queste critiche sono basse speculazioni ma adesso non abbiamo tempo per farci caso perché siamo concentrati sull'emergenza, solo quella conta ora - ha tagliato corto il sindaco -. Non potevamo, ripeto, allontanare 60 mila persone così con leggerezza, e allora è stato meglio far finire la giornata e far defluire con calma e serenamente tutti i visitatori, evitando ogni eventuale situazione di panico». (e.t.)

