Carmini, appello del parroco: «Adottate le opere d'arte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTAVENEZIA «Parrocchiani, adottate un pezzo della chiesa». Se sono tempi di vacche magre per i finanziamenti pubblici ridotti all'osso e le offerte che arrivano alla Chiesa (dalle questue all'8 per mille) sono diminuite, conseguenza indiretta del calo demografico che attanaglia il centro storico, perché non avviare una sorta di sottoscrizione popolare? L'idea è venuta a don Andrea Longhini, che da un anno è parroco ai Carmini, a San Trovaso e ai Gesuati, oltre che agire in Curia in qualità di economo diocesano. Quest'estate,...