CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carlo NordioVi è una logica nell'enigmatico atteggiamento dei cinque stelle sull'obbligo della vaccinazione. Per comprenderla, basta collegare le affermazioni del consigliere Barillari con quelle della ministra Grillo. Il primo, firmatario di una proposta di legge in materia, ha detto che la politica viene prima della scienza. La seconda ha proposto per la vaccinazione un obbligo flessibile, e, in attesa, una semplice autocertificazione. Le due uscite hanno provocato reazioni severe. La prima, da parte del mondo scientifico in genere; la...