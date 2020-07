Carlo Nordio



Tra le raccomandazioni formulate (o le condizioni imposte) all'Italia da parte della Ue per ottenere i sospirati sussidi, campeggia quella della riforma della giustizia civile, oggi così lenta da scoraggiare gli investimenti e minare la certezza dei rapporti giuridici. Va detto che i nostri reggitori sono stati finora ben più attenti alla giustizia penale, e per due ragioni.

La prima, che essa incide sui beni primari della libertà e dell'onore dei cittadini.

La seconda, meno nobile ma più significativa, che da quasi trent'anni essa ipoteca la vita politica, estromettendone chi viene sottoposto a processo, o semplicemente raggiunto da un'informazione di garanzia. Un sistema demenziale qui denunciato più volte, che ha sconvolto il principio della divisione dei poteri. Tuttavia la giustizia civile è, per certi aspetti, anche più importante. Prima di tutto perché essa disciplina tutti i rapporti personali e patrimoniali dei cittadini; in secondo luogo perché condiziona l'economia e le finanze del Paese; e infine perché mentre la giustizia penale coinvolge, per fortuna, un numero (...)

