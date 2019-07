CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo NordioQuando, due giorni fa, auspicavamo su queste pagine che Carola Rakete non uscisse dall'inchiesta giudiziaria come una paladina ma nemmeno come una terrorista, intendevamo riportare la vicenda sotto il suo corretto significato etico, politico e naturalmente giuridico. Sotto quello etico, perché il comportamento della capitana - impropriamente assimilata ad Antigone - non ubbidiva a impulsi morali o religiosi ma semplicemente propagandistici; sotto quello politico, perché aveva comunque costituito una flagrante violazione della...