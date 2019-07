CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo Nordio Quando, alcuni giorni fa, scrivemmo su queste pagine che il fenomeno dell'immigrazione irregolare era troppo complesso per lasciarne la gestione alla Magistratura, intendevamo proprio riferirci alle contraddizioni che spesso emergono durante le indagini penali, e che possono portare a conclusioni diverse e spesso opposte - a quelle della politica e persino del buon senso. Il che non significa affatto che si debba prescindere dall'applicazione del codice: significa semplicemente che alcuni problemi non possono esser risolti dai...