Per quanto la politica sia l'arte del possibile e dell'impossibile, non abbia né cuore né viscere e, come dicono gli americani, insegni a rubare dalle tasche degli orfanelli quando ci si china a baciarli, riuscirebbe difficile spiegare a un osservatore disinteressato il copione da essa seguito per mandare a giudizio Salvini. Del quale ognuno può pensare tutto il male che crede, ma che tuttavia per più di un anno ha governato, come prevede l'art 95 della Costituzione, sotto la direzione dell'attuale primo ministro.

Ecco dunque il primo punto. Il governo Conte 1 a torto o a ragione ha deciso il blocco degli sbarchi clandestini, attuato concretamente dal ministro degli Interni. Per questo Salvini è stato a suo tempo indagato, ma il Senato ha negato la procedibilità, affermando che si trattava di un'insindacabile attività politica. Cambiata la maggioranza di governo, ma sempre con lo stesso premier, il Senato decide ora in modo opposto su una situazione assolutamente identica. Le argomentazioni giuridiche di questo revirement sono una minuziosa bigotteria di sofismi. Così è stato deciso, perché così faceva comodo decidere. Ancora una volta il diritto, e la coerenza, si dimostrano vuote ed ingenue astrazioni.

Punto secondo. Il presunto reato di sequestro di persona, sul quale le stesse procure sono divise quella di Catania, ad esempio, ha chiesto l'archiviazione consisterebbe nell'aver tenuto a bordo (...)

