Carlo Nordio Pare che il governo, e la legislatura, non cadranno a causa del conflitto emerso nella maggioranza sulla legge che sospende la prescrizione. La politica è l'arte del possibile e anche dell'impossibile, e nulla impedisce che le parti invertano i ruoli e si confondano in una ennesima transazione compromissoria, arbitrata da un premier che si è sempre definito soprattutto un avvocato. Sappiamo che le parti si sono avvicinate e che un compromesso è all'orizzonte sulla riforma del processo breve. I grillini insistono sull'entrata in...