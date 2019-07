CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo NordioNel suo noto discorso di Harrow, nel 1941, Churchill grugnì: Never give in, never, never, never! . Mai arrendersi, mai, mai, mai!. E poi aggiunse saggiamente:Tranne che alle ragioni dell'onore e del buon senso. Già, il buon senso. Il grande statista sapeva che ci sono circostanze in cui la rigidità delle convinzioni deve cedere all'esigenza delle circostanze, e un atteggiamento duttile può essere più profittevole di un'ostinata coerenza. Come dicono i francesi: reculer pour mieux sauter: fare un passo indietro per saltare...