Carlo Nordio

Mentre inizia la provvidenziale distribuzione dei vaccini, due aspetti dell'epidemia attendono ancora di essere affrontati, nell'interesse di quella trasparenza ed efficienza che dovrebbero orientare l'azione governativa per informare il Paese sul reale stato dei contagi, e affrontarne le conseguenze cliniche.

La trasparenza riguarda i numeri dell'infezione, sui quali sembra regnare una confusione sovrana. E per capirlo, basta fare un esempio. Supponiamo che si faccia uno studio su un argomento sensibile, mettiamo l'aborto o l'eutanasia. Se interpelliamo solo i devoti all'uscita della Messa domenicale il risultato non sarà quello ottenuto alle porte di un'assemblea di mangiapreti. Così come un sondaggio sullo statuto dei lavoratori non è significativo se vien fatto ai cancelli della Fiat o, all'opposto, a un'assemblea della Confindustria. La statistica questo lo sa, e quindi sceglie campioni diversificati e significativi, con i risultati che conosciamo: le proiezioni di voto, ad esempio, con l'interpello di poche migliaia di persone danno uno scarto di errore minimo rispetto ai risultati finali. Per i tamponi è la stessa cosa. Se li facciamo tra le persone ad alto rischio, cioè tra quelle che sono state a contatto strettissimo con contagiati, è altamente probabile che il numero di positivi sia elevato. Se, al contrario, li facciamo tra isolati pastori che vivono, come quello cantato da Leopardi, solo tra le pecore, troveremo quasi tutti sani.

