CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carlo NordioLa richiesta di Virginia Raggi di essere giudicata con il rito immediato può essere letta in due modi diversi. Il primo è quello sostenuto dall'imputata: una scelta di affrettare i tempi, nella certezza di un rapido proscioglimento. Il secondo è quello dei suoi avversari: un mezzo per evitare l'udienza preliminare, ritardare il processo e un'eventuale sentenza sfavorevole. Da un punto di vista formale, entrambe le tesi sono sostenibili. Lo è quella della Raggi, perché il giudizio immediato - come dice la parola stessa - è o...