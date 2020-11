Carlo Nordio

La notizia che la Guardia di Finanza di Agrigento ha scovato vari percettori del reddito di cittadinanza imputati di gravissimi reati, tra i quali l'omicida del giudice Livatino, ci riempie di dolore e di sdegno, ma non di sorpresa. E questo per quattro ragioni.

La prima è che quando questi sussidi vengono distribuiti a pioggia, quest'ultima cade, come nella famosa lirica di D'Annunzio, un po' dappertutto e senza discriminazione. Questo reddito, infatti, è erogato con criteri formalmente minuziosi ma in sostanza vaghi e generici, che riflettono l'approssimazione con la quale il governo ha affrontato il problema della povertà. La quale, come è noto, non si combatte con la benevolenza assistenziale, ma favorendo gli investimenti, il lavoro e i consumi. Mentre in questo caso ha avuto l'effetto esattamente contrario, perché da un lato ha assecondato l'inerzia di chi riteneva più conveniente ottenere il soccorso piuttosto che cercarsi un'occupazione, e dall'altro ha avvilito chi invece lavorava sul serio con una retribuzione quasi pari a quella dei veri o falsi indigenti.

La seconda è che sono mancati del tutto i criteri di controllo sui presupposti dell'erogazione, la quale prevede non solo lo stato di bisogno del richiedente, ma anche le sue specchiate qualità morali e l'impossibilità di occupazioni alternative.

