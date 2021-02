Carlo Nordio



La notizia che, in carenza di vaccini, alcune Regioni intenderebbero procedere ad acquisti separati attraverso trattative autonome con le aziende produttrici dimostra lo stato di confusione cui siamo arrivati per la superficialità e l'inavvedutezza che hanno contrassegnato sia l'Unione Europea sia il nostro governo nell'affrontare la nuova pestilenza.

Va detto subito che una simile iniziativa, ammesso che i responsabili regionali intendano realmente darvi seguito, sarebbe opinabile sotto due profili. Il primo è quello giuridico, perché mentre le gestione della sanità dipende dalle Regioni quella della pandemia dipende dallo Stato. Questa divisione di competenze ha generato incertezze e contrasti, ma sarebbe difficile contestare allo Stato il diritto-dovere di regolare, in modo vincolante e uniforme, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'unico strumento idoneo a limitare i contagi e ridurre le vittime.

La seconda ragione è etica, perché se c'è un aspetto che deve unire e affratellare i cittadini è proprio l'atteggiamento comune di fronte a un flagello che li ha livellati in una inesorabile uniformità di sofferenze. Detto questo, torniamo alle responsabilità. La prima, ovviamente, è dell'Europa. Che l'Ue fosse nata male e cresciuta peggio, senza (...)

