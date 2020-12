Carlo Nordio

La distribuzione del vaccino anticovid non costituirà un'immediata soluzione ai contagi, ai ricoveri e ai decessi. Ma se non sarà l'inizio della fine , sarà almeno la fine dell'inizio, perché d'ora in avanti il virus sarà sulla difensiva, e se tutto sarà fatto come deve'esser fatto, si diffonderà sempre meno, ed entro il 2021 sarà quasi certamente debellato. Ma perché si arrivi a questo occorre che Governo e Parlamento abbiano , come del resto dovrebbe essere sempre, il cervello per comprendere, il cuore per decidere, e il braccio per eseguire. Possiamo solo esprimere alcuni auspici.

Primo. La distribuzione del vaccino deve seguire criteri di razionalità. Noi tutti ascoltiamo con riverenza l'invito del Sommo Pontefice che si guardi prima ai più poveri e ai più vulnerabili: ma queste sono le ragioni del cuore, che la ragione, come diceva Pascal, spesso non conosce. Se in una città scoppia un incendio, le prime maschere antigas non vanno distribuite ai fragili anziani degli ospizi ma ai giovani e nerboruti pompieri. Così è, e dev'essere da noi. La precedenza assoluta va data a chi si trova in prima linea nelle diagnosi e nelle cure: i medici, gli infermieri, e chiunque ne diriga l'operato. Pare che, in effetti, questa sia la strategia del governo. Ce ne rallegriamo.

Secondo. Il piano di consegna da parte dell'Europa si articola, com'era prevedibile, in tempi ragionevoli, ma non brevi: sei mesi, forse di più.

