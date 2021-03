Carlo Nordio



In un rispettoso appello al generale Francesco Paolo Figliuolo - nuovo commissario Covid e più o meno plenipotenziario nella distribuzione dei vaccini - il professor Roberto Burioni, noto virologo, ha rievocato la ritirata di Dunkerque, quando Churchill impiegò tutti i battelli disponibili, dagli yacht più lussuosi alle bagnarole più malridotte, per rimpatriare le sue truppe ingabbiate dalle divisioni tedesche.

L'operazione, anche per merito dell'ammiraglio Ramsay, riuscì al di là delle aspettative, e il corpo britannico fu quasi totalmente rimpatriato. Winston parlò di un miracolo, anche se, ammonì prudentemente, «wars are not won by evacuations»: le guerre non si vincono con le ritirate. In realtà fu proprio una sua vittoria, senza la quale il grande statista sarebbe forse stato allontanato, e il pacifista Lord Halifax avrebbe convinto gli inglesi alla negoziazione, cioè alla resa.

Orbene, il concetto sacrosanto espresso dal professor Burioni, è che nei momenti di emergenza bisogna usare tutti i mezzi disponibili, anche a costo di allentare le regole. Per conto nostro potremmo aggiungere che quando, nel settembre del 1914, i tedeschi arrivarono alle porte di una Parigi quasi sguarnita, la capitale fu salvata (anche) dai tassisti della Marna, che con i loro trabiccoli portarono al fronte interi battaglioni. (...)

