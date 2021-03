Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Carlo NordioIl vicepresidente del CSM, David Ermini, ha qui espresso, nell'intervista di ieri, un concetto apparentemente banale ma in realtà rivoluzionario: che nel valutare la professionalità di un magistrato vi sia anche un controllo sulla qualità e tenuta dei suoi provvedimenti. Per esempio, se tanti processi chiesti da un Pm finiscono in assoluzioni qualcosa di quel Pm non va. Il concetto è quasi ovvio, perché la capacità di ogni...