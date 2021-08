Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Carlo NordioIl Presidente di Confidustria, Carlo Bonomi, ha aspramente criticato il progetto del ministro del lavoro Andrea Orlando sulle delocalizzazioni, definendolo punitivo verso le aziende Non sappiamo ancora quale sia il testo di questo progetto, ma sull'argomento possiamo sin d'ora esprimere alcune considerazioni di carattere generale,In un sistema liberale le imprese mirano al profitto, non per rapace avidità, ma per sopravvivenza e...