Carlo Nordio



Il governo Conte2 è si è frantumato, almeno in apparenza, sullo scoglio della prescrizione. E' stato infatti per evitare una sonora sconfitta in Parlamento del ministro Bonafede che è iniziata la disordinata ricerca dei sostituti di Renzi conclusasi come sappiamo.

Quindi in teoria è dalla giustizia penale che dovremmo ripartire. In realtà non è così, perché le due emergenze più urgenti, come ormai è banale ripetere, sono l'economia e la salute. Tuttavia su entrambe la giustizia ha qualcosa da dire.

Per la ripresa economica occorrono subito tre interventi. Il primo riguarda la giustizia civile. I ritardi nella definizione delle cause ci costano circa due punti di PIL, perché nessuno investe volentieri in un Paese in cui non v'è certezza di una definizione rapida dell'esecuzione dei contratti e dell'adempimento delle obbligazioni. Questa lentezza dipende a sua volta da due fattori: la complessità delle procedure e la carenza di personale. Le prime possono esser corrette copiando il sistema tedesco, duttile ed efficace. Abbiamo già detto che non c' è nulla di cui vergognarsi a copiare. Anche loro, come i francesi con il Code Napoléon hanno copiato dal diritto romano. Le seconde non richiedono disponibilità finanziare stratosferiche, e quelle offerteci dall'Europa sarebbero più che sufficienti. È necessario colmare i vuoti del personale amministrativo, con concorsi veloci e soprattutto regionali, per evitare (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA