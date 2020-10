Carlo Nordio

Il conflitto che oppone la Lega di serie A alla SS Napoli Calcio è sintomatico di due radicati difetti del nostro bellissimo ma infelicissimo Paese. Il primo è l'inestricabile garbuglio delle procedure e delle competenze. Il secondo, connesso al precedente, l'istintivo ricorrere a cavillosi bizantinismi quando basterebbe il semplice buon senso.

Primo. Di fronte al veto opposto dalle Asl campane di far giocare la partita per ragioni di salute pubblica, la Lega minaccia di sanzionare la squadra partenopea con la burocratica sconfitta a tavolino, quel 3 a 0 che si infligge alle compagini che immotivatamente non si presentano in campo. A sostegno di tanto rigore, la Lega ha invocato la validità dei protocolli adottati, i princìpi di lealtà sportiva e di parità di trattamento,e infine l' insussistenza di provvedimenti di Autorità statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita.

Ora, è ben vero che lo scoppio dell'epidemia ha determinato un' indescrivibile confusione di attribuzioni, che hanno a loro volta dissolto il principio della certezza del diritto. Basti pensare ai conflitti dello Stato con le Regioni, di queste ultime tra loro, dello Stato con i Comuni ecc ecc. Una girandola impazzita dove fioccano ricorsi e tutto sembra, come al solito finire, in Tribunale. E' altresì vero che in un settore come quello calcistico, che dal punto di vista economico ed emotivo è ai vertici dell'interesse nazionale,(...)

