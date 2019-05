CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carlo NordioFa parte dei paradossi della Storia dover citare un nostro amatissimo scrittore ebreo per difendere un editore che si definisce fascista. Ma il noto ammonimento di Heinrich Heine che dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini esprime proprio questa apparente contraddizione, che oggi riemerge in quella sorta di salon des refusés dell'esposizione libraria torinese. E' vero che la tragedia si ripresenta, ancora una volta, sotto una forma di farsa, perché le vittime non sono più Heine o Freud, e i libri non si...