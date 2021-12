Carlo Nordio

Durante la conferenza stampa di fine anno, il presidente Draghi ha annunciato il raggiungimento dei 51 obiettivi concordati con la Commissione Europea per ottenere la prima rata degli aiuti previsti nel Piano di ripresa e resilienza. Ha anche aggiunto che il cammino è ancora lungo, e che occorrerà lavorarci sopra. Sono due affermazioni complementari, e altrettanto ineccepibili. Qui ci occupiamo del tratto ancora da percorrere per ottenere una giustizia quantomeno decente. Ma prima una considerazione di ordine generale.

Il compito primario, se non esclusivo, affidato al governo era vitale ma limitato: gestire la pandemia, e predisporre un progetto sufficiente a ottenere i sussidi europei. In questo senso gli obiettivi sono stato raggiunti, e Draghi può dirsene orgoglioso. La nomina del generale Figliuolo - che ha rimediato con l'intelligenza del pianificatore e l'energia del militare, alle infelici iniziative dei banchi a rotelle e delle primulearcuriane - ha assicurato il rilancio dell'attività economica e una buona protezione anche contro le minacciose varianti virali. Nei confronti della UE, il successo è testimoniato dalla tenuta dei mercati e dagli elogi persino della stampa estera più diffidente verso la nostra attitudine dissipatrice. E quanto alla giustizia, la ministra Cartabia ha inaugurato (...)

